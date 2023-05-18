"الإحصاء": 42.7% زيادة في إيرادات المتاحف خلال عام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، اليوم الخميس، بياناً، بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الذي يحتفل به يوم 18 مايو من كل عام وهو اليوم الذى حدده المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" في اجتماعه عام 1977؛ بهدف زيادة الوعى بأهمية المتاحف في تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وإتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور.

يحتل المتحف المصري المركز العاشر من بين 60 متحفًا حول العالم، وقد أُسِّس عام 1902، ويضم أكثر من 150ألف قطعة أثرية، وبه أكثر من 100 غرفة عرض، ويأتي في المركز الأول متحف اللوفر في باريس بفرنسا، وفي المركز الثاني متحف ميتروبوليتان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء في المركز الثالث متحف هيرميتاج في سان بطرسبرغ بروسيا، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( المتاحف , الاستدامة وجودة الحياة ) .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلى:

بلغ اجمـالى إيرادات المتاحف 155.4 مليون جنيه عام 2021 مقابل 108.9 مليون جنيه عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 42.7% .

بلغ عدد زائرى المتاحف 322.5 ألف زائر عام2021، مقابل 304.5 ألف زائر عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 5.9%.

بلغ إجمالي عدد المتاحف التي زاولت النشاط 78 متحف منها (70 متحف فن وتاريخ ،8 علوم طبيعية وبحتة وتطبيقية) عام 2021

احتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر في عدد المتاحف، حيث بلغ عددها 25 متحفاً يليها محافظة الاسكندرية 14 متحفاً ثم محافظة الجيزة 10 متاحف.