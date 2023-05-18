الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: دعم كامل للمتقدمين للمبادرة الوطنية الخضراء الذكية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، دعم المحافظة الكامل لكل من سيتقدم في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروع أخضر وذكي من أجل تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة  للتحول الرقمي وتمكين المرأة المصرية في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تستهدف من المشاركة فى المبادرة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات علي أرض القاهرة، مشيرًا إلى أن الدولة باطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حالة من الحراك المجتمعي والتحفيزي فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة.

وفى هذا السياق نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بمراكز شباب السواح، وروض الفرج، والعروبة بمصر الجديدة، وأحياء المعادى، والمرج، وعين شمس، والمطرية، وشرق مدينة نصر، والسلام أول، والسلام ثان ومنشية ناصر، والتبين، وغرب القاهرة، وحدائق القبة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بحضور عدد كبير من الشباب ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتتناول الندوات شرح أهداف المبادرة وتوضيح لفئات المشروعات المشاركة وشروطها ومن ضمنها  أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي، ويكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي إحتياجات ملحة داخل المحافظة وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

وتشمل الندوات الإجابة على استفسارات المشاركين عن كيفية التقديم والفئات المستهدفة وخطوات الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات على الرابط http://www.sgg.eg في الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو الجاري.

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