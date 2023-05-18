عمرو صدقى بـ"صالون التنسيقية": السياحة تحولت إلى أسرع وسائل جذب الاستثمارات

قال عمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن، إن نشاط السياحة في مصر يطلق عليه نشاط خدمي وهو مسمى خاطئ، ولا يجب أن نتعامل معها بهذه الطريقة، فالسياحة على مدار الـ25 سنة الماضية تحولت إلى أسرع وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياحة في المفاهيم الجديدة يطلق عليها صناعة السياحة، فهي صناعة سلعية خدمية تصديرية تباع بالداخل، فيجب أن يحظى القطاع السياحي باهتمام الدولة عند وضع سياساتها مثلها مثل قطاع الزراعة والصناعة، وقال إن السياحة إحدى أدوات التوزيع السكاني.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار السياحي"، ضمن ملفات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وأكد صدقي أن السياحة في مصر مقتصرة على السياحة الأثرية والسياحة الشاطئية، وأن هناك أنماطًا أخرى لجذب السائحين يجب أن تتبناها الدولة مثل السياحة الروحانية وليست الدينية، مثال مسار العائلة المقدسة، وقال إنه يجب أن تعطي الدول تسهيلات للمستثمرين في صناعة السياحة وانتظار العائد الاستثماري منها وهو يوفر سيولة في العملة.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن، ودكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد عامر غنام، الأمين العام المساعد للتقييم والمتابعة بحزب العدل، ودكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي تتضمنها أجندة الحوار الوطني.