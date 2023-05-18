سرقة 3 "غوايش".. التحريات تكشف سبب مقتل مسنة في شقتها بالإسماعيلية

تبذل الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية جهودا مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة داخل شقتها وسرقة مشغولاتها الذهبية بعزبة الحلوس.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من ".م.م" 54 عام منزل مقيمة عزبة الحلوس دائرة مركز الإسماعيلية باكتشافها وفاة والدتها " خ .ع. ا"90 عام مقيمة بمفردها بذات الناحية داخل مسكنها وعليها آثار خنق وسرقة مشغولاتها الذهبية.

- مناظرة الجثة ومكان الواقعة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز الإسماعيلية إلى مكان البلاغ وبمناظرة جثة المجنى عليها وجدت مسجاه على ظهرها على السرير بغرفة نومها مرتدية كامل ملابسها حيث تبين وجود آثار دماء من الفم والأنف وسحجات حول العنق ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى كما تبين لضباط المباحث عدم وجود آثار عنف بمنافذ الشقة أو بعثرة بمحتوياتها.

وبمناقشة ابنة المجنى عليها أكدت لضباط المباحث أن والدتها كانت ترتدى 3 "غوايش" ذهبية بيدها اليسرى ولاحظت عدم وجودهم بيدها .

تم التحفظ على جثة المجنى عليها بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

- تشكيل فريق لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة



ووجه اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير مباحث الإسماعيلية ضم ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط مباحث مركز الإسماعيلية لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها والوصول إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق .