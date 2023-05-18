كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

بدأت إدارة الكرة بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إعادة التفاوض مجدداً مع إدارة فيوتشر إف سي بشأن ضم عمركمال عبدالواحد لاعب الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسؤول عن أن كولر أكد لمسؤولي الأهلي رغبته في ضم جوكر فيوتشر، خاصة أن عمر كمال عبدالواحد يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، وكذلك الجناح الهجومي.

وأضاف المصدر أن السويسري تمسك بضم اللاعب، مؤكداً في تقريره أن صفقة عمر كمال عبدالواحد مفيدة فنياً لفريق الأهلي خلال الفترة المقبلة وسيكون أحد الحلول التي يحتاج إليها في حالة وجود أي نقص عددي في الفريق سواء إصابات أوغيابات وهو ما يمنح العديد من الحلول في الملعب.

وأشار المصدر إلى أن كولر تمسك بالصفقة لامتلاك الأهلي عددا وفيرا من اللاعبين خاصة بعد عودة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأن سبب طلبه لضم اللاعب تحسبًا لرحيل أي من لاعب بنهاية الموسم الحالي.