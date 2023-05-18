ريهام الشبراوى: هدفنا من الحوار الوطنى خروج مجتمع متماسك وصلب

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني: إننا أمام مشهد رائع لعمل دءوب لكافة ملفات الأسرة والطفل.

جاء ذلك خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال، المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وأضافت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني أن الهدف من الجلسات هو الخروج بتوصيات ومخرجات هامة تفيد المجتمع المصري، بهدف خروج مجتمع متماسك وصلب، لتأسيس الجمهورية الجديدة.

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت فيه أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مائدة الوطن تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة، لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة، حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.