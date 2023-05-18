الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر مساعد لجنة الثقافة بالمحور المجتمعى: نجاح الحوار الوطنى مسئولية كل المشاركين

احمد مجاهد
احمد مجاهد

قال أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي، إن الغاية الأساسية من الحوار الوطني زيادة المساحة المشتركة بين كل الآراء للوصول إلى حلول أو توصيات داعمة للدولة المصرية وللصالح العام، مشددًا على أن نجاح الحوار مسئولية كل المشاركين به، وعلى الجميع دعم الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.

واستعرض مجاهد، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية بأولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تفاصيل ضوابط الجلسة، قائلًا: "يجب على المتحدث الالتزام بالوقت المحدد، والتعبير عن رأيه بوضوح مع الالتزام باحترام أصول اللياقة، وعدم الخروج عن موضوع النقاش".

وكشف مجاهد عن أنه يجوز عقد أكثر من جلسة في الموضوع الواحد إذا تطلب النقاش ذلك، مضيفًا: "إدارة الحوار تسعى لتحقيق التوافق قدر الإمكان للوصول لمساحات مشتركة، فهو حوار نختلف من أجله ولكن لا نختلف عليه".

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، وذلك في ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتي تهم المواطن بشكل مباشر.

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