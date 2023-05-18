الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

للمتابعة الصحية الدورية.. البابا تواضروس الثانى يصل النمسا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، إلى العاصمة النمساوية ڤيينا، قادمًا من إيطاليا، بعد انتهاء زيارته للڤاتيكان وإيطاليا والتي استغرقت تسعة أيام.

كان في استقبال البابا تواضروس، في مطار ڤيينا الدولي، السفير محمد الملا والقنصل العام محمد البحيري، والأنبا جابريل أسقف النمسا، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار المتواجدون في النمسا حاليًا.

ومن المقرر أن يجري البابا المتابعة الصحية الدورية الخاصة بقداسته، حيث إن لقداسته ملفًا صحيًا بأحد مستشفيات النمسا منذ ١٥ سنة، يجري من خلاله المتابعات الدورية الروتينية.

وفي اليوم الختامي للجولة الرعوية لقداسة البابا بإيطاليا، صلى البابا القداس الإلهي في دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، مع مجمع كهنة إيبارشية ميلانو بحضور أسقفهم الأنبا أنطونيو والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب البابا.

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