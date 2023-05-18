الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد عامر غنام يطالب بتدريب طلاب التعليم الفنى على تأسيس شركات مساهمة صغيرة

أحمد عامر غنام
أحمد عامر غنام

قال أحمد عامر غنام، الأمين العام المساعد للتقييم والمتابعة بحزب العدل، إن إدارة الجلسة الخاصة بالحماية الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني كانت منظمة، متابعا: إننا بحاجة إلى عقد جلسات خاصة لجمع وتنقية الأفكار التي طرحت في جلسة أمس، خاصة وأن هناك البعض كان لديه خلط بين مفهوم الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، لذلك لابد من جمع التوصيات المباشرة التي يمكن أن تكون قابله للتنفيذ.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "الحماية الاجتماعية" و"الخريطة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي"ضمن ملفات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني".

 

وأشار إلى ضرورة توسيع ريادة الأعمال، وطالب بتوفير مواد للطالب بأن تساهم في تنفيذ مشروع خاص به وتعريفه بطرق تمويله، وأن يتم توجيه الطالب في التعليم الفني بأن يكون لديه مشروعه الخاص، وأن يكون للطلاب شركات مساهمة صغيرة، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية.

 

ولفت إلى أن الحد الأقصى للأجور يعادل 35 الضعف من الحد الأدنى للأجور، مطالبا بإجراء تعديل تشريعي بتوجيه الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر الفئات التي تحصل على الحد الأقصى للأجور.

 

أدار الحوار خلال الصالون، أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الجلسة الأولى، الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد عامر غنام، الأمين العام المساعد للتقيم والمتابعة بحزب العدل، والدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما، يشارك في الجلسة الثانية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

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