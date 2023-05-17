الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مندوب رئاسة الجمهورية ووزير التعليم في عزاء شقيق محمد أبوالعنين

عزاء شقشق محمد أبو
عزاء شقشق محمد أبو العنين

حرص العميد سراج منير، مندوب رئاسة الجمهورية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الفني،  على تقديم واجب العزاء للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في وفاة شقيقه أحمد أبو العينين بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور كبير من رجال الأعمال والقيادات العامة.

وتوفى أحمد أبو العنين شقيق النائب محمد أبو العنين أمس، وأعلن الأخير عبر حسابه على “فيسبوك” قائلًا: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) انتقل إلي رحمة الله تعالي شقيقي المهندس أحمد محمد أبو العينين - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا - بعد صراع مع المرض تحمله صابرًا محتسبًا حامدًا لله سبحانه وتعالى اللهم اجعله في ميزان حسناته.. أدعو الله عز وجل أن يتغمد أخي الحبيب برحمته ويسكنه فسيح جناته – سلاما لروحك الطاهرة في أمان الله ورحمته”.

وأقيمت صلاة الجنازة على أحمد أبو العينين، أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنه في مقابر العائلة بشبرامنت بالجيزة.

النائب محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمدينة الشيخ زايد صلاة الجنازة مندوب رئاسة الجمهورية

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

الزيات: تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

رئيس الوزراء فى عزاء شقيق النائب محمد أبوالعينين بمسجد الشرطة

السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟