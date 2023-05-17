CAF يقصي الجابون ويعلن تأهل الكاميرون لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقصاء المنتخب الجابوني من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًأ، والتي ستنطلق في المغرب، الشهر المقبل.

قرار "CAF"، جاء على خلفية إشراك منتخب الجابون، للاعبه فلوريس دجافي بشكل غير قانوني، في مباراتيه أمام الكاميرون في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتقدم الاتحاد الكاميروني بشكوى إلى "CAF" يشير فيها إلى عدم أحقية منتخب الجابوني في إشراك فلوريس دجافي، في مباراتي الدور الثالث، بسبب تجاوزه السن القانوني الذي يسمح بالمشاركة في تلك المنافسات.

ووفقًا لخطاب رسمي صادر عن "كاف"، قررت لجنة الانضباط، إقصاء منتخب الجابون من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مع تعليق مشاركة الاتحاد الجابوني في النسخة المقبلة للبطولة.

أضاف الخطاب أنه تمت إحالة الواقعة إلى اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، لاختيار فريق بديل يحل محل الجابون، وفقًا للوائح البطولة.

وحقق الجابون الفوز في ذهاب الدور الثالث للتصفيات، بهدف دون رد، قبل أن تحقق الكاميرون، الفوز إيابًا بالنتيجة ذاتها ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها منتخب "الفهود" بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 7-6.

ووفقًا للوائح البطولة، فإن المنتخب الكاميروني سيحل محل الجابون، في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وبذلك، سينضم منتخب الكاميرون، إلى المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم كل من مصر، ومالي والنيجر.

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة ما بين 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، حيث ستكون تلك البطولة، هي المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.