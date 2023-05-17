الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

CAF يقصي الجابون ويعلن تأهل الكاميرون لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

جريدة الدستور

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقصاء المنتخب الجابوني من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًأ، والتي ستنطلق في المغرب، الشهر المقبل.

قرار "CAF"، جاء على خلفية إشراك منتخب الجابون، للاعبه فلوريس دجافي بشكل غير قانوني، في مباراتيه أمام الكاميرون في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتقدم الاتحاد الكاميروني بشكوى إلى "CAF" يشير فيها إلى عدم أحقية منتخب الجابوني في إشراك فلوريس دجافي، في مباراتي الدور الثالث، بسبب تجاوزه السن القانوني الذي يسمح بالمشاركة في تلك المنافسات.

ووفقًا لخطاب رسمي صادر عن "كاف"، قررت لجنة الانضباط، إقصاء منتخب الجابون من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مع تعليق مشاركة الاتحاد الجابوني في النسخة المقبلة للبطولة.

أضاف الخطاب أنه تمت إحالة الواقعة إلى اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، لاختيار فريق بديل يحل محل الجابون، وفقًا للوائح البطولة.

وحقق الجابون الفوز في ذهاب الدور الثالث للتصفيات، بهدف دون رد، قبل أن تحقق الكاميرون، الفوز إيابًا بالنتيجة ذاتها ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها منتخب "الفهود" بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 7-6.

ووفقًا للوائح البطولة، فإن المنتخب الكاميروني سيحل محل الجابون، في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وبذلك، سينضم منتخب الكاميرون، إلى المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم كل من مصر، ومالي والنيجر.

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة ما بين 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، حيث ستكون تلك البطولة، هي المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

 

لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجابون الكاميرون كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصر

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

الزيات: تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

رئيس الوزراء فى عزاء شقيق النائب محمد أبوالعينين بمسجد الشرطة

السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟