فى اجتماع موسع.. محافظ دمياط تناقش ملف التصالح فى مخالفات البناء

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء، والذي حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية .

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات المتخذة من قبل اللجان الفنية والوحدات المحلية لاستيفاء المستندات المطلوبة لإصدار النماذج، كما تم أيضًا استعراض عدد نماذج قرارات التصالح " نموذج 10" المعتمدة خلال الفترة الماضية.

فيما وقد بحثت "المحافظ" المعوقات التى تواجه الوحدات المحلية واللجان والأمانات الفنية خلال أعمال البت في الطلبات، وذلك لوضع آلية محددة لتذليلها واستكمال جميع المحاور المُتعلقة بالملف، موجهة تعليماتها بالتواصل مع المواطنين لسداد المستندات والرسوم المتبقية لإنهاء الملف.

وأكدت "محافظ دمياط" على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين النقابة والوحدات المحلية لاستيفاء جميع المستندات والانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالملف، وفقاً لأحكام القانون؛ لتقنين أوضاع مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف الخاص بالملف بشكل دوري.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة 215 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 21 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بمساحة إجمالية 72 فدان و4 قراريط و26402 م٢، مشيرة إلى أنه خلال اليوم تم إزالة حالة تابعة لولاية الثروة السمكية بمركز دمياط على مساحة 14 فدانا و10 قرريط و3 أسهم.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض أن هناك تعاونا كبيرا بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات في المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدي عليها، كما لفتت إلى العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة بمراحلها الثلاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.