الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة يكشف أهم الملفات على طاولة القمة العربية فى السعودية

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الملف الأمني يأتي على أولويات القمة العربية بالسعودية، وسيكون الملف الرئيسي على مائدتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم مناقشة ملف المجموعات المسلحة، والكيانات الغير وطنية التي تحمل السلاح، والتنظيمات الارهابية والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار بالعديد من البلدان والسودان هي الضحية الأخيرة للانفلات الأمني،  مؤكدًا أنه حان الوقت أن يكون هناك رؤيا عربية موحدة لمجابهة هذه الآفة. 

على سوريا أن تكون أكثر انفتاحًا لفض الاشتباك مع تركيا

وأشار إلى أن النظام السوري هو الأقدر والجهة الشرعية للتعامل مع الجماعات الإرهابية، فالدول العربية تقدم مساندة ودعما ونوعا من تأييد الدولة في مكافحتها للإرهاب لكن يبقى الجيش السوري والأجهزة الأمنية أن تولي هذه القضية اهتمامها، لافتًا إلى أنه على النظام السوري أن يكون أكثر انفتاحًا لفض الاشتباك ما بين سوريا وتركيا، لأن الأخيرة لديها قوات على أراضيها، كما أنها ترعى بعض المكونات المسلحة بسوريا، والتوافق قد ينتج حلولًا لمثل هذه الأزمة.

خالد عكاشة القمة العربية السعودية الملف الأمني التنظيمات الإرهابية السودان سوريا تركيا

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