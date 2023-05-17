مران الأهلى| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الترجى التونسى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بفريق الترجي التونسي.

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة للفريق تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، حيث أدى اللاعبون تدريبات الجري وبعض التمرينات بالكرة.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، رباعي الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات بدنية وفنية متنوعة على هامش المران الجماعي.

واختتم كولر فقرات المران بتدريب فني وتكتيكي وتقسيمة قوية، شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرص على إقامة مباراة ودية دفع خلالها بمجموعة من اللاعبين، إلى جانب عناصر من قطاع الناشئين.

وشارك في المباراة من قطاع الناشئين عبد الرحمن رشدان، ومحمد وائل، وإبراهيم عادل، وحسام عادل، وإبراهيم عبد الحكيم، وأحمد خالد «كباكا»، ويوسف سيد عبد الحفيظ، ومحمد زعلوك، ومحمد رأفت، ومحمد عبد الله، ويوسف عفيفي، وأحمد عابدين، وحارسا المرمى حازم جمال، ويوسف صنديد.

واجتمع مارسيل كولر مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.