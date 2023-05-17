الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد لـ"القاهرة الإخبارية": السودان مصدر أساسى للغذاء فى العالم العربى

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال الدكتور باسم البواب، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المنطقة العربية بالكامل، مشيراً أن العالم بأكمله منذ أزمة كورونا وهو يشهد تحديات عدة أهمها متعلق بالجانب الاقتصادي. 

الأزمة السودانية

وأكد البواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السودان هي مصدر أساسي للغذاء في العالم العربي ودول الخليج، حيث تعتمد السعودية على استيراد المحاصيل الغذائية من السودان، كما أن هناك الكثير من الاستثمارات العربية على الأراضي السودانية، خاصة أن السودان تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار.

القمة العربية 

وأضاف في حديثه، أن القمة العربية ستناقش الأزمة السودانية بكل جدية، ومن المتوقع أن يكون هناك حلول سريعة للأزمة السودانية. 

وتابع: "على الدول العربية التعاون سريعاً من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم للفترة الأخيرة". 

واستطرد: "الوطن العربي يمتلك الكثير من المقومات الطبيعية والفكرية التي تمكنه من حماية ذاته من الأزمات الحالية".

باسم البواب أستاذ اقتصاد القاهرة الإخبارية الأزمة السودانية ​القمة العربية

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