خلال أسبوع.. تعرف على فعاليات "التنمية الثقافية" بالقاهرة والإسكندرية

يحفل مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن بالعديد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الفترة من 18 مايو الى 24 مايو، نستعرضها فى السطور التالية:

الخميس 18 مايو

ينظم قصر الأمير طاز، يوم الخميس 18 مايو امسية شعرية غنائية " فى حب مصر" للشاعر الاعلامى اسامة سمير والمجموعة، يعقبها ورشة فنية "اطبع تي شيرتك بإيديك" فى تمام الساعة السابعة مساءً، وتقدم سينما الهناجر عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع اكاديمية الفنون فى تمام السابعة مساءً، وتقدم قبة الغورى حفل عازف العود " يوسف عباس "وفرقته الموسيقية فى تمام الساعة الثامنة مساءً 8، ويقدم بيت السحيمى عرض فرقة كردان قيادة على المنسى فى تمام السابعة مساءً، ويقدم بيت الغناء العربى "قصر الامير بشتاك" حفل الفنان ناصر حسن وفرقتهفى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويفتتح مركز الحرية للابداع بالاسكندرية معرض مسابقة الفنون البصرية الدورة التاسعة واعلان الجوائز – فى تمام السابعة مساءً، وعرض كلية الصيدلة "رأس الغول" من تاليف محمد عبد القوى؛ بالتعاون مع جامعة الاسكندرية فى تمام الساعة الثانية ظهراً.

الجمعة 19 مايو

الجمعة 19 مايو يقام فى قبة الغورى حفل الفنان مصطفى رزق وفرقته الموسيقية فى تمام الثامنة مساءً، وتقام بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية احتفالية اليوم العالمى للمتاحف بالتعاون مع متحف الإسكندرية فى السابعة مساءً.

السبت 20 مايو

ويقام فى السبت 20 مايو بقصر الأمير طاز ندوة بعنوان " دور الدراما التلفزيونية فى الحفاظ على منظومة القيم ويستضيف سيد ابو اليزيد الصحفى بجريدة الجمهورية، ويدير الصالون د.هشام ابو المعاطى مدير مركز النيل بهيئة الاستعلامات، وذلك فى تمام السابعة مساءً، ويقدم العرض المسرحي " الاخفياء " بالتعاون مع الاكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا فى تمام السابعة مساءً، وتعرض سينما الهناجر مجموعة مختارة من الكارتون المصرى بنادى سينما الطفل للكارتون المصرى فى تمام الثانية عشر ظهراً، وتقام ببيت العينى " مركز ابداع الطفل " ورشة تعليم العزف، هبه الله بهاء فى تمام الواحدة ظهراً، وفى مركز طلعت حرب الثقافى تقام ندوة العلاج بنقاط الضغط بالابر الصينية ليحيى فوزى فى تمام الخامسة مساءً، ويقام فى الصالون الثقافى ذاكرة الوطن ندوة بعنوان " سيناء ذاكرة الوطن " للكاتب محمد الشافعى فى تمام السادسة مساءً، وورشة العزف الموسيقى لنادر نظير لبيب فى تمام الرابعة مساءً، وفى مركز الحرية للابداع بالاسكندرية يقام عرض كلية الطب "الجريمة والعقاب" من كتابة واخراج رامى نادر؛ بالتعاون مع جامعة الاسكندرية، وذلك فى تمام الثانية ظهراً.

الأحد 21 مايو

ويقام فى يوم الاحد 21 مايو" التميز الدراسى " مع د. عبد الله غازى خبير التدريب وبناء الشخصية الايجابية فى قصر الامير طاز فى تمام الحادية عشر صباحاً، و ندوة " أهمية الحفاظ على اثارنا " يديرها د. حندوقة ابراهيم فى تمام السابعة مساءً، وفى بيت العيني مركز ابداع الطفل " تقام فعالية فنون واتيكيت للصغار "عالمى الجديد " لميار احمد فى تمام الثانية عشر ظهراً، وتستضيف قبة الغورى صالون حكايات العم قطامش بعنوان "فنجان قهوة مع الخديوى " فى تمام الثامنة مساءً، وتقام ببيت الشعر العربى بيت الست وسيلة ندوة بعنوان " مائة عام على ميلاد نازك الملائكة " فى تمام السابعة مساءً، ويستضيف مركز الحرية للابداع بالاسكندرية مناقشة ديوان " وتر خامس للكمان " للشاعر محمد عرب صالح ، مناقشة عبد القادر الحصنى، عبد المنعم كامل يدير اللقاء د. خالد سعيد فى السابعة مساءً، ويقام عرض كلية الاداب "فريق الكابتن يحيى ناشد"من تأليف احمد سمير؛ بالتعاون مع جامعة الاسكندرية فى تمام الثانية ظهراً.

الاثنين 22 مايو

ويقام يوم الاثنين 22 مايو ببيت العينى " مركز ابداع الطفل " لقاء بعنوان "فنون واتيكيت للصغار "عالمى الجديد" لميار احمد فى تمام الثانية عشر ظهراً، ويعرض مركز الحرية للابداع بالاسكندرية عرض كلية الطب البطرى بعنوان "اغتصاب"؛ من تأليف سعد الله ونوس؛ بالتعاون مع جامعة الاسكندرية فى تمام الثانية ظهراً.

الثلاثاء 23 مايو

الثلاثاء 23 مايو ببيت العينى " مركز ابداع الطفل " تقام ورشة اشغال فنية لهالة انور فى تمام الواحدة ظهراً، ويعرض مركز الحرية للابداع بالاسكندرية فيلم "The Towering Inferno " فى السادسة مساءً، ويقام عرض كلية الفنون الجميلة "اموريس" من تاليف محمود جمال الحدينى، واخراج ابراهيم حسن؛ بالتعاون مع جامعة الاسكندرية ، وذلك فى تمام الثانة ظهراً.

الأربعاء 24 مايو

الاربعاء 24 مايو يستضيف مركز الابداع الفنى صالون حديث الاربعاء مناقشة المجموعة القصصية "بائع السخانات" للكاتب عمرو العادلى، يناقشه د. عزوز على اسماعيل ، د.رشا صالح فى السابعة مساءً، وفى بيت المعمار المصرى ورشة عمل التصوير الفوتوغرافى " العمارة والعمران " لسمر دويدار فى الرابعة عصراً، وفى مركز الحرية للابداع بالاسكندرية صالون الابداع الفنى " ليلة شريعى " من تقديم الفنانة غنوة بقاعة المسرح فى تمام السابعة مساءً، وتقام ندوة بعنوان "تأملات فى جماليات السينما والمسرح"، ومعرض " اللقطات المسرحية الطابع فى فيلم الناصر صلاح الدين " ، احمد فؤاد درويش ، د.ابو الحسن سلام ، فتحى بركات؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة كاميرا اسكندرية للثقافة والفنون فى السابعة مساءً بقاعة السينما.