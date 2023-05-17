الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير سياحي: 10 تحديات تواجه القطاع لتحقيق حلم الـ30 مليار دولار

مصطفى النجار
مصطفى النجار

قال الكاتب الصحفي والخبير السياحي مصطفي النجار، إنه أكد خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني حول صياغة الخريطة السياحية لمصر، على أهمية تشكيل لجنة للإنفاق علي الخريطة الجغرافية حماية لحق الأجيال القادمة في استدامة التنمية السياحية.

وأشار “النجار” في تصريحات له، إلي أن كل شبر في مصر يصلح أن يكون ضمن الخريطة السياحية لمصر، لكن لابد من مراعاة الأسواق العالمية ومتطلباتها لتوضع في إطار الخريطة بما يحقق استمرار الإقبال على المقصد السياحي المصري.

وأضاف الخبير السياحي، أنه يجب الارتقاء بجودة الخدمات والطرق والمطارات واستكمال مقومات كل موقع سياحي.

وأشار “النجار” خلال الجلسة الثانية  من الحوار الوطني حول تحفيز الاستثمار السياحي، إلى أنه يجب مراجعة كافة التشريعات التي تتعلق بالاستثمار السياحي ومقارنتها بما تقدمة الدول المنافسة لجذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار في الطيران الخاصة والعارض الذي هو عصب نقل الحركة السياحية وإعطاء حوافز في مجال الاستثمار في الترفية وصناعة الأحداث الكبرى التي تضع مصر في بؤرة اهتمام الإعلام الدولي ويضمن الترويج لمصر. 

وأوضح النجار أنه تقدم بورقة عمل فيها  رؤيته لمستقبل السياحة المصرية يرتبط بضرورة مواجهة 10 تحديات كبرى حتى تتحقق أحلام مصر المشروعة في الوصول إلى 30 مليون سائح و بعائدات تصل إلى 30 مليار دولار موضحا أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي يكتب تاريخها جديدا للسياحة المصرية في ظل الرؤية الطموحة التي يعمل علي تنفيذها لتحقيق التنمية في مصر خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة  برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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