رئيس الوزراء يكشف لـ"الدستور": ماذا يستفيد المواطن من القرارات الاقتصادية الجديدة؟

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال الصحفي بجريدة "الدستور" محمد إبراهيم، حول مدى استفادة المواطن من القرارات الاقتصادية الجديدة والمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة وسط أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية: "كل ما هيكون في استثمار كل ما هيكون في عملة صعبة، وهيبدأ الجنيه المصري يتم تقييمه بشكل جيد، وهذا سينعكس على أسعار السلع".

ولفت إلى أن كل الخبراء أجمعوا على أن الجنيه المصري مقدر بأقل من قيمته، ولذلك من المهم أن نوفر العملة الصعبة من خلال الاستثمارات الأجنبية من أجل أن يستعيد الجنيه المصري تقييمه الحقيقي.

وتابع: "ضخ استثمارات جديدة معناه توفير فرص عمل للمواطنين، وزيادة الدخل"، منوهًا أن عدد سكان مصر لو كان ثابتًا لمدة الـ 20 سنة الماضية، مثل أغلب دول العالم لكانت تبعات الأزمة الاقتصادية أقل بكثير على الاقتصاد المصري.

وأكد أن الحكومة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا بسبب معدلات النمو.

وأضاف، أن القطاع الخاص كان يقول إن الدولة تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار، والآن نحن نريد أن يكون القطاع الخاص شريكًا في التنمية، من أجل توفير فرص عمل، وزيادة حجم الاستثمارات.