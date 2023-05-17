محافظ المنوفية يشهد مباراة جمهورية شبين وبلدية المحلة في الدوري الممتاز (ب)

يشهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مباراة كرة القدم بين فريقي جمهورية شبين وبلدية المحلة والمقام على ملعب نادى جمهورية شبين الكوم الرياضي، وذلك ضمن مباريات الدوري الممتاز القسم الثاني (ب)، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، النائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضي ، و رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، وأعضاء مجلسي إدارة نادى جمهورية شبين وبلدية المحلة.

وحرص محافظ المنوفية على حضور المباراة لحث اللاعبين على تحقيق الفوز والتحلي بالأخلاق الرياضية طوال المباراة ، مشجعاً فريق جمهورية شبين مطالبهم بأن يكونوا أسود في الملعب ، وأكد علي دعمه الكامل للفريق حتى نهاية الموسم منوهاً أنه سيتم صرف 250 ألف جنيه مكافآت للفريق حالة تحقيق الفوز اليوم كخطوة فاصلة في تحقيق حلم التأهل للدوري الممتاز ، وانطلقت فعاليات المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً وسط حضور جماهيري للفريقين و هتافات ترحيب بمحافظ المنوفية لدعم و مؤازرة لاعبي جمهورية شبين الرياضي.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بقطاع الشباب و الرياضة كونه أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً حرصه على توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة باعتبارهم أمل الغد و ثروة مصر التي يجب علينا استثمارها ، مثمناً الدور الرائد لنادى جمهورية شبين الرياضي كأحد المنشآت الرياضية الهامة على أرض المحافظة في الاهتمام بالناشئين و دعم المواهب في كافة الأنشطة الرياضية و توسيع قاعدة الممارسة و المنافسة الرياضية.



الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية زار أمس المران الأخير لنادي جمهورية شبين في طريق التأهل للدوري الممتاز و تحقيق حلم الملايين .