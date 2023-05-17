الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية البحرية (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعًا، لمناقشة سبل التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال تدريب العاملين بالمؤسسات التعليمية والديوان العام والأحياء والمديريات الخدمية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد فهمي شحاتة، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام والدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعدد من الإدارات المختصة.

واستعرض المحافظ مقترح التعاون مع الأكاديمية البحرية، مؤكدًا أنه ليس بجديد التعاون مع هذا الصرح التعليمي المميز بمحافظة بورسعيد والذي يعتبر فخر لنا جميعا، لافتًا إلى دور الأكاديمية الهام في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم فضلا عن دور هذا الصرح الكبير في المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد والتعاون المثمر في العديد من المجالات بالمحافظة.

كما أكد محافظ بورسعيد مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة مشكاة نور في مقترح التعاون، لتحقيق أقصى استفادة من التعاون بما يسهم في تنفيذ دورات تدريبية على أعلى مستوى، وأوضح المحافظ أهمية الارتقاء بمستوى المعلمين في كافة المراحل التعليمية بما يدعم عملية تطوير أسلوب تلقي المادة العلمية و يساعد أبناءنا الطلاب على استيعاب المواد الدراسية بسلاسة ووفقا للنظم الحديثة في مجال التعليم والتي تتماشى مع العصر الرقمي والتكنولوجي، لافتًا إلى تقديم الدعم للاستمرار في خطط التطوير المستهدفة بالقطاع التعليمي ايمانا بأهمية العلم في نشأة أجيال قادرة على بناء الوكن والنهوض به.

أشار المحافظ إلى أن الدورات التدريبية ستشمل العاملين في المؤسسات الحكومية بالديوان العام والأحياء والمديريات الخدمية لتنمية مهاراتهم العملية وتطوير مستوى الأداء بما يتماشى مع التطور غير المسبوق في الجهاز الإداري بالدولة.

من جانبه، وجه دكتور محمد فهمي شحاتة، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل للأكاديمية، متطلعا لمزيد من التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مشيدًا بما تشهده المحافظة من تنمية وتقدم غير مسبوق في إطار خطة الدولة لجعل بورسعيد قاطرة التنمية.

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الاحياء والمديريات الاكاديمية البحرية الاكاديمية العربي ؤسسات المجتمع المدني استمرار

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