بعد إلغاء الجمارك وتراجع الأسعار.. هل يستقر سوق الذهب في مصر؟

خلال الأيام الماضية تراجعت أسعار المشغولات الذهبية حيث شهد سوق الذهب استقرارًا واضحًا بعد فترة كبيرة من التذبذب وارتفاع غير مسبوق في مستوى تسعير الأعيرة المختلفة من الذهب.

كان الاستقرار الواضح الذي شهده سوق الذهب خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة الحلول الجادة التي وضعتها الحكومة في مواجهة ومحاربة احتكار سوق الذهب في مصر، حيث صدر قرارًا بإعفاء المشغولات الذهبية من الرسوم والجمارك، ما أدى إلى انخفاض سعر الذهب عيار 24 الى قيمة 2607 جنيهات وسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 2280 جنيها، بعدما كان يقترب سعر الذهب من مستويات الـ 3 آلاف جنيها.

إعفاء الذهب

في السياق، يقول أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن القرار الجديد التي أعلنت عنه الحكومة بشأن إلغاء الجمارك والرسوم عن الذهب الوارد من الخارج هو آلية مهمة وتحرك ضروري من قبل الحكومة لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب، حيث شهد سوق الذهب الفترة الماضية ارتفاعًا غير مسبوقًا لم يشهدها سوق الذهب في مصر من قبل.

يرى أبو علي في حديثه لـ"الدستور" أن قرار الحكومة بإلغاء الجمارك عن الذهب الوارد من الخارج سيحجم من ارتفاع أسعار عيار الذهب التي وصلت إلى معدلات غير منطقية، كما سيشجع المصريين على شراء المشغولات الذهبية من الخارج دون تحمل أعباء إضافية مثل الجمارك أو أيّ من الرسوم الآخرى التي تتحمل على أسعار الذهب.

وأكد الخبير الاقتصادي أن القرار سيكون له تأثير قوي على سوق الذهب في مصر، مرجعًا أسبابه إلى أن هذا سيحكم قبضة الحكومة على سوق الذهب وتقل فكرة احتكار هذا السوق، إذ ستستقر أسعار سوق الذهب بما يتناسب مع الأسعار العالمية وبما يتناسب مع قيمة الدولار.

وجاء انخفاض الأسعار وتراجع مستويات سعر أعيرة الذهب المختلفة نتيجة لإعلان مجلس الوزراء عن مشروع بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، تثار عدة تساؤلات خاصة أن قرار مجلس الوزراء أكد أن الإعفاء لن يشمل القيمة المضافة، أي أن الذهب المستورد سيخضع للقيمة المضافة ، فكيف يتم احتساب القيمة المضافة.

السماح بدخول الذهب في حدود 150 جرام من الخارج

بالفعل مع أولى أيام تطبيق مشروع مجلس الوزراء تراجعت أسعار الذهب في مصر وبدأ السوق يشهد استقرارا واضحا، حيث سجل سعر الذهب بعد أيام من تطبيق القرار عيار 24 قيمة 2731 جنيه، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 2390 جنيها، وكان سعر الذهب عيار 18 قد سجل ما يقرب من 2040 جنيه.

وتراجعت مستويات أسعار الجنيه الذهب في مصر بعد تطبيق قرار إلغاء الرسوم والجمارك على واردات الذهب فقد تراجع من نحو 19120 جنيهًا إلى نحو 18240 جنيها لسعر الجنيه الذهب.

من جهتها، أعلنت شعبة الذهب أن القيمة المضافة على الذهب المستورد مع المصريين في الخارج سيكون على تكلفة التصنيع وليس على القيمة الإجمالية للذهب.