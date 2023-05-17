الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديلي ميل: مان يونايتد ونيوكاسل مهتمان بالتعاقد مع ساديو ماني

ساديو ماني
ساديو ماني

ركّزت تقارير صحفية على اهتمام ناديين إنجليزيين باستقدام السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب ساديو ماني ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ انضمامه من فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل ظهرا كالطرفين الأقرب للتعاقد مع ساديو ماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايرن ميونخ باتت حريصة على رحيل اللاعب بعد الموسم الكارثي الذي قدمه مع الفريق.

ساديو ماني غاب عن بايرن ميونخ فترة قاربت الـ3 أشهر بعد إصابته في مباراة فيردر بريمن بالجولة الـ14 للدوري الألماني، ولم ينضم بسبب تلك الإصابة لقائمة منتخب السنغال في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022.

وشارك ماني في 37 مباراة مع بايرن ميونخ منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 12 هدفًا وصنع 6 لزملائه في الفريق.

وتبدو العودة للدوري الانجليزي خيار منطقي للمهاجم السنغالي، خاصة أنه أثبت نجاحًا كبيرًا في البريميرليج وقدم نفسه كأفضل أجنحة العالم من خلاله.

ساديو مانى بايرن ميونخ الانتقالات الصيفية المقبلة مانشستر يونايتد نيوكاسل

الأكثر قراءة

بعد رفع آثار الحريق.. "الدستور" داخل معرض شباب مصر فى بنى سويف (صور)

تنفيذي بني سويف: إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على 4 مدارس

محافظ أسوان يوجه بتلافي الملاحظات الفنية بمشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية فارس

القضاء الإدارى: رعاية الزوج لأطفاله صحيًا وتعليميًا لا يعنى إهدار حق الزوجة

سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.. الأحد

تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟