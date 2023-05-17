ديلي ميل: مان يونايتد ونيوكاسل مهتمان بالتعاقد مع ساديو ماني

ركّزت تقارير صحفية على اهتمام ناديين إنجليزيين باستقدام السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب ساديو ماني ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ انضمامه من فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل ظهرا كالطرفين الأقرب للتعاقد مع ساديو ماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايرن ميونخ باتت حريصة على رحيل اللاعب بعد الموسم الكارثي الذي قدمه مع الفريق.

ساديو ماني غاب عن بايرن ميونخ فترة قاربت الـ3 أشهر بعد إصابته في مباراة فيردر بريمن بالجولة الـ14 للدوري الألماني، ولم ينضم بسبب تلك الإصابة لقائمة منتخب السنغال في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022.

وشارك ماني في 37 مباراة مع بايرن ميونخ منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 12 هدفًا وصنع 6 لزملائه في الفريق.

وتبدو العودة للدوري الانجليزي خيار منطقي للمهاجم السنغالي، خاصة أنه أثبت نجاحًا كبيرًا في البريميرليج وقدم نفسه كأفضل أجنحة العالم من خلاله.