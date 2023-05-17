الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد القنصلية المصرية في ميلانو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، في دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام المصري في ميلانو، وبرفقتها القنصل محمود الطوخي والقنصل أحمد أنور.

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وأشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى دير القديس الأنبا شنودة بميلانو باعتباره أول دير تؤسسه الكنيسة القبطية في أوروبا.

وأشاد قداسته بمعالجة الدولة المصرية لمشكلة الهجرة العشوائية إلى إيطاليا، ونجاحها في القضاء على هذه الظاهرة.

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وعلى صعيد الأسر المصرية في بلاد المهجر، أكد قداسة البابا أهمية محافظة الأسرة على إجادة أبنائهم للغة العربية، وغرس وتنمية القيم والتقاليد التي تربينا عليها لحماية أبنائنا من التقاليد الغريبة، مشيرًا إلى أهمية التعليم لأنه مفتاح للمستقبل.

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