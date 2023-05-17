الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتخاب فلسطين رئيسًا مشاركًا في المكتب التنفيذي لاتفاقية ستوكهولم

انتخاب فلسطين
انتخاب فلسطين

انتخبت فلسطين، ممثلة بسلطة جودة البيئة رئيسًا مشاركًا في المكتب التنفيذي لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال مؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية الثلاث (اتفاقية بازل السادس عشر، اتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهولم الحادي عشر) والذي عقد في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي انتخاب فلسطين، التي مثلها مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية استكهولم ياسر أبو شنب، ممثلا عن دول آسيا والمحيط الهادي في المكتب التنفيذي للاتفاقية الدولية.

تهدف الاتفاقية إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من المنتجات الملوثات العضوية الثابتة الكيميائية التي تبقى في البيئة المحيطة لفترات طويلة، وتتوزع على مساحات واسعة وتتراكم في الأنسجة الدهنية في البشر والحيوانات.

ويشكل انتخاب فلسطين رئيسًا مشاركًا، فرصة مهمة لتعزيز حضور فلسطين الدولي للاطلاع وتنظيم الوثائق والبيانات الفنية والقانونية المتعلقة بالاتفاقية قبل اعتمادها وتوزيعها وإقرارها من الدول الأطراف في الاتفاقية.

فلسطين البيئة استكهولم الملوثات العضوية روتردام جنيف

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