كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد منتصف فترة الخمسين

احتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، بعيد نصف الخمسين المقدسة، وهو يقع في منتصف عيدين سيدين كبيرين هما "عيد القيامة" و"عيد العنصرة".

وكان قد قال الأنبا نيقولا متحدث الكنيسة في مصر في تدوينة له إن الأسقف الأرثوذكسى الإنجيلى صاحب الخطاب اللاهوتى النارى أغسطينوس كانتيوتيس أسقف فلورينوس- مكدونيا – اليونان، يقول في رسالته "حياة المسيح هى رسالة الحب ايا كانت ركائبه": إنه "لقد علم الله المتأنسن المحبة نحو الله والحب نحو أخيه الانسان . لقد أحتوت المحبة كل الوصايا وحى الحب كل الأوامر والنواهى ! أحبب وأفعل ما شئت لأنك ’ وبالارادة الحرة المتحدة بالنعمة ’ ستعمل كل شئ بحب ! .

لقد علم المسيح الحب وبشر بالمحبة . علم المسيح أن نحب الله الأب السماوى ’ علم أن نحب ذوينا ’ علم أن نحب بقية الناس كأخوة ’ علم أن نحب حتى ما يناصبونا العداء ويضمرون لنا الشر ’ بل وعلم أن نصلى لأجلهم.

يجب علينا أن نتبع مثال المسيح ’ يجب علينا أن نطبق ما علم وعاش.

الانجيل يقدم لنا حياة المسيح بينما كتاب أعمال الرسل يقدم لنا حياة الرسل تلاميذ المسيح والمسيحيين الأوائل. يحتوى كتاب الأعمال ’ ليس فقط على ما علم الرسل ’ بل يحوى أيضا ما عاشوه. لقد طبق الرسل تعاليم المسيح. لقد أحبوا الله الأب فى وجه المسيح بالروح ’ كما أحبوا القريب (القريب هو الذي عرّفه الرب يسوع في مثل الفريسي والعشار)".