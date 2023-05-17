الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من الذى بنى القصر؟.. سؤال فى قصة امتحان "إعدادية القاهرة" يثير جدلا

امتحانات
امتحانات

حسم تامر علام، معلم اللغة العربية، الجدل الذى انتشر بين طلاب الاعدادية بشأن سؤال قصة «طموح جارية» فى امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقاهرة. 

وقال علام فى تصريح لـ"الدستور": السؤال موجود نصا في فصل القصة الثاني عشر  أن الذي بني القصر الملك الكامل وليس نجم الدين.

وأضاف: الطلاب قرأت النصف الأول من العبارة ولم تقرأ النصف الثاني وكذلك بعض المدرسين.

وكان قد تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وأيمن موسى وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، صباح اليوم انتظام سير اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية فى اليوم الأول وعددهم  (200844) طالب وطالبة داخل (768) لجنة، بالإضافة لعدد ( 7)  حالة يؤدون الامتحان بمستشفى (57357) بالإضافة (٥٠) مكفوفين، (٧٤) صم، أما طلبة الإعدادية المهنية عددهم (٥٣١)، طلبة الإعدادية الرياضية عددهم (١١٤).   

وتفقدا لجان مدرسة كلية السلام الإعدادية بنات بإدارة الزيتون التعليمية حيث يوجد باللجنة عدد (١٩٥) طالبة فى (١٠) لجان ومدرسة سراى القبة الإعدادية بنات بإدراة الزيتون التعليمية حيث يوجد باللجنة عدد (٤٠٠) طالبة ،  فى (٢٠) لجنة.

واطمأن من الطلاب على مستوى الإمتحان وأنه يشمل جميع أجزاء المنهج وأوصى  بتهيئة مناخ تربوى للطلبة لتأدية الإمتحانات وأشار أن جميع المسئولين على أتم الاستعداد مع تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للاطمئنان على الطلبة. 

وأكد مدير المديرية على استعدادات العاصمة ومدارسها للإمتحانات حيث أن هناك عدد كبير من قيادات المديرية  يقوموا بهذه المهمة التى تبدأ من قبل الأمتحانات من إستعداد وتجهيز كافة الإجراءات بدء من المطبعة المركزية فجرا الساعة 3:30 حيث تسليم أوراق إمتحانات الشهادة الإعدادية لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ثم تسليمها المدارس مقار اللجان الإمتحانية حتى تصل لأيدى الطلبة ليبدأ الامتحان فى المواعيد المحددة. 

مدير المديرية متحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية للشهادة لشهادة الاعداديه لجان الامتحان

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