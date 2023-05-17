الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

من الاجتماع
من الاجتماع

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح موسم حصاد القمح من منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وكذا افتتاح مصنع لإنتاج البطاطس يعمل وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأكد مدبولي على ما تمثله تلك المشروعات الحيوية التي تشهدها منطقة شرق العوينات من ترجمة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتركيز على استصلاح الأراضي وفق منظومة تعتمد على استخدام نظم الري الحديثة، وترشيد المياه، والتعامل مع مخزون المياه الجوفية طبقًا للقياسات المعتمدة من أجل الحفاظ عليه.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى وزارة الدفاع، ممثلة في الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وكذا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع الجهات التي قامت على الإعداد والتجهيز لهذه المشروعات، معربًا عن التقدير لجهود وزارة النقل في ربط المشروعات المُنفذة بشبكات الطرق كركيزة أساسية لأي توجه تنموي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتابع بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين، لافتاً إلى أن هناك اهتمامًا وحرصًا كبيرين بسرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بتوريد الأقماح.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف توفير السلع بالأسواق، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق، لاسيما الأساسية منها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف، مكلفًا الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة أية ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين الذين يقومون بفرض زيادات غير مبررة على عدد من السلع.

كما شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت مدبولي، في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة في هذا الشأن.

احتياجات السوق المحلية استهل الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح موسم حصاد القمح التكليفات التصنيع الزراعي الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟