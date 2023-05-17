حبس شخصين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش بمدينة الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، الأربعاء، حبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.5 كيلوجرام بمدينة الشروق.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة شمال سيناء حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2,5 كيلو جرام – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.