لليوم الرابع.. برنامج "القيادي" يواصل فعالياته عن الأمن القومي

واصل مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، إدارة التعليم المدنى والبرلمان، اليوم الأربعاء، لليوم الرابع علي التوالي، فعاليات برنامج الكوادر القيادية تحت شعار "القيادي"، بمشاركة ١٥٠ ممن تم ترشيحهم من خلال سجيلهم بالاستمارة الإلكترونية ترشيح رؤساء المصالح فى المديريات الخدمية ومجالس المدن والأحياء التي أعلن عنها مجلس الشباب المصري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء.

جاءت فعاليات اليوم بحضور النائب اللواء أحمد يحيى، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، وأستاذ دكتور راندا الديب بكلية تربية جامعة طنطا، الدكتور محمد شلبي منسق عام مجلس الشباب بالدلتا، وائل شاهين مساعد المنسق العام للمجلس، أحمد العكش وكيل إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالغربية، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 14 مايو وحتى 18 مايو الجاري بقاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وتطرق النائب أحمد يحيى الجحش، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، في حديثه عن الأمن القومي، أنه مرتبط بكافة المجالات المختلفة، وتحث أيضا عن دول الجوار وأهمية الأمن القومي ودور مؤسسات الدولة، مشيدا بدور الجيش المصرية والقيادة السياسية.

وقالت الدكتورة راندا الديب، إن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة الشخصية المصرية وتعزيزة القدرات المختلفة لشخصية وأنماط تطور الشخصية وكيفية كتابة السيرة الذاتية وتعزيز القدارت.

وأوضح الدكتور محمد شلبي، أن غدا الخميس سيتم التدريب على اليوم الخامس "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويحاضر بها دكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمناء ويقام أيضا حفل تكريم المتدربين فى تمام الساعة الواحدة ظهرا فى نادى سبورتنج كاسل.

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