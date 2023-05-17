الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشتل المحافظة ويقرر نقل مدير إدارة الحدائق لإهماله

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، المشتل الزراعي أحد المشروعات الاقتصادية بالمحافظة؛ وذلك لمتابعة ألية منظومة العمل والوقوف على الوضع العام للمشروع، وقرر المحافظ نقل مدير إدارة المشتل لضعف مستوى الإشراف وإهمال الزراعات المتواجدة.

وتفقد محافظ المنوفية النباتات والأشجار وتلاحظ وجود إهمال للشتلات والزراعات، وعلى الفور، وجّه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بحضر شامل للزراعات والشتلات الموجودة بالمشتل، كما وجّه بإعداد لائحة مالية للمشروع تسهم في التسويق لمنتجات المشتل لتحصيل عائد مادي للمحافظة تعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة. 

كما وجّه المحافظ بإعداد منافذ لبيع منتجات المشتل بنطاق أحياء غرب وشرق شبين الكوم، على أن يتم تعميمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، مشددًا على أنه لن يتم السماح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة العمل، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.

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