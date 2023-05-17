الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مانشستر يونايتد ينهى أولى صفقاته الصيفية من نابولى

كيم مين جي
كيم مين جي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد.

وقالت صحيفة «Il Mattino» الإيطالية، إن نادي مانشستر يونايتد توصل لاتفاق على ضم الكوري الجنوبي كيم مين جي مدافع نابولي الإيطالي.

وأضاف التقرير أن إدارة اليونايتد أخبرت نظيرتها في نابولي الإيطالي بموافقته على دفع 56 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الكوري الجنوبي.

صاحب الـ 26 عامًا يقدم موسم مميز مع نابولي وتمكن من التتويج بلقب الدوري الإيطالي معه في أول مواسمه مع الفريق.

وانضم اللاعب الصيف الماضي إلى صفوف نابولي قادمًا من فناربخشة التركي بقيمة 18 مليون يورو تعويضًا لرحيل السنغالي كاليدو كوليبالي إلى تشيلسي الإنجليزي.

وشارك كيم مين جي هذا الموسم مع نابولي في 43 لقاء بجميع المسابقات وتمكن من تسجيل هدفين.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين، وتغلب على وولفرهامبتون 2-0 في المرحلة الـ36 من المسابقة ليشدد الخناق على نيوكاسل

الفوز هو الأول لمانشستر يونايتد بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة ليعود إلى تشديد الخناق على نيوكاسل في سباقهما على المركز الثالث، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 40 نقطة.

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