الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على غرار يوسف أسامة نبيه.. مهاجم جديد بالزمالك في طريقه لـ«بيراميدز»

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة انضمام اللاعب لنادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الحالي (2023).

 

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: بنسبة كبيرة جداً، المهاجم لن يكون متواجدا في قائمة الأبيض للموسم المقبل".

وأضاف: "سيف أصبح بالفعل على أعتاب الانتقال لصفوف بيراميدز خلال هذا الصيف، عقب جلسة جمعت بين اللاعب ومسئولوه السماوي الفترة الماضية".

وواصل المصدر: "الطرفين اتفقا على كافة التفاصيل النهائية الخاصة بالصفقة، سواء المقابل المادي أو مدة العقد".

وأكمل: "عقد المهاجم مع بيراميدز سيكون لمدة موسمين قابل للتمديد لموسم ثالث، أو ربما يصل لخمسة مواسم".

وأردف: "سيف على أتم استعداد للتراجع عن اتفاقه مع نادي بيراميدز، بشرط أن يكون هناك جدية من جانب مسئولوه الزمالك بشأن تجديد عقده مع الأبيض".

وأشار المصدر إلى أنه من حق المهاجم الشاب تأمين مستقبله، في ظل الأوضاع غير المستقرة داخل جدران القلعة البيضاء والأزمات الفنية والإدارية التي يعاني منها النادي مؤخرا. 

واختتم قائلا: "انتظروا سيف فاروق جعفر لاعبا ضمن صفوف بيراميدز الموسم المقبل".

وينتهي عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع حاليا لأي ناد حسب لوائح الفيفا.

وكان سيف فاروق جعفر تم تصعيده للفريق الأول بنادي الزمالك، منتصف الموسم الماضي، بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفارس الأبيض.

 

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