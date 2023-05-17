الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تغيّر مسار رحلتها إلى واشنطن لسبب إنسانى

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت «مصر للطيران» تغيير مسار الرحلة رقم MS 981 المتجهة من القاهرة إلى واشنطن لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة. 

وقالت الشركة في بيان: قائد الطائرة  قرر تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطرارياً في مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية لإنقاذ حياة الراكبة، وقد قام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية لها، في حين تصادف وجود الدكتور محمد بدر الدين عبدالمنعم والدكتورة باتريشيا أداوبي على متن الطائرة، حيث قاما بمتابعة الحالة الصحية للراكبة حتى هبطت الطائرة في مطار مالبينسا، وتم إنزال الراكبة بأمان لتلقي العلاج، وذلك من منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على سلامة عملائها، وقد أقلعت الطائرة من مطار مالبينسا لاستئناف رحلتها إلى واشنطن.

مصر للطيران الطائرة لإنقاذ حياة راكبة واشنطن تغيير مسار الرحلة

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