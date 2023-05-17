الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية دور أول مايو للعام الدراسي الحالي، والتي ستنطلق غدًا الخميس 18 مايو، مشددًا على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية و التواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات و تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس، تيسيرًا على الطلاب وتحقيقًا للصالح العام.

من جهته أوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمحافظة أنه تم الانتهاء من تجهيز  399 لجنة لاستقبال 82 ألفًا و557 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لتلقي كل الإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط، كما تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التأكد من توافر كل التجهيزات وسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول و خروج الطلاب بالمدارس، مؤكدًا أنه تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

وشدد محافظ المنوفية، على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على الصالح العام.

اتخاذ القرارات اداء الامتحانات استخدام الهواتف التصدى لحالات الغش التربية والتعليم التواجد الميداني الهواتف المحمولة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

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