الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول صور امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

امتحانات
امتحانات

تداولت صفحات الغش الإلكترونية، عبر التليجرام، صورا يزعمون أنها لامتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة داخل اللجان الآن، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ٣٣، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسى، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وقام مدير المديرية، بالتنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتصحيح أوراق الإجابات في نفس يوم الامتحان، مع تحرى الدقة في التصحيح حتى يأخد كل طالب حقه، مشدداً على مراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها.

كما طالب مدير المديرية، بضرورة الإنتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الإنتهاء منها، وتحري الدقة فى رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب محافظة القاهرة كالأتي:

-الأربعاء 17/5: اللغة العربية والخط والإملاء
-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية
-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية
-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية
-الثلاثاء 23/5: العلوم

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