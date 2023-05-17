الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنزاجى بعد تأهل إنتر لنهائى الأبطال: لقد فعلنا شيئًا غير عادى

إنزاجي
إنزاجي

أشاد سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر الإيطالي، بلاعبيه بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب غريمه ميلان.

وينتظر إنتر في نهائي الأبطال الشهر المقبل في إسطنبول، الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني مساء اليوم.

وقال إنزاجي، في تصريحات ما بعد اللقاء: "أنا فخور لوجودي في هذا النادي، أعرف ما حدث للإنتر عندما وصلت، طُلب مني العودة إلى دور الـ16 وهؤلاء الرجال كانوا استثنائيين، لقد فعلنا شيئًا غير عادي".

وأضاف: "ربما غدًا ندرك ما فعلناه، كانت رحلة طويلة ضد فرق كبيرة للغاية، آمن بها الفتيان منذ اليوم الأول، منحتهم يوم عطلة غدًا لأننا لم نتوقف أبدًا منذ الأول من أبريل، الريال والسيتي فريقان رائعان لكنهما سيجدان إنتر الذي سيقاتل على اللقب".

ويدين إنتر بالفضل في هذا الفوز للاعبه لاوتارو مارتينيز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر ميلان بهدفين نظيفين ليصعد فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3- 0 بعدما تفوق في العودة بهدف نظيف.

إنتر نهائي الأبطال دوري ابطال اوروبا ميلان مانشستر سيتى

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