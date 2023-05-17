بعد 4 أسابيع.. الإيرادات الكلية لفيلم "يوم 13"

واصل فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود وعدد كبير من النجوم تحقيق الإيرادات المميزة في شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من العرض منذ إطلاقه ليلة عيد الفطر المبارك ليتواجد في المركز الأول في الإيرادات الأسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن كان في المركز الثاني خلال الأسبوع الأول.

إيرادات فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 استطاع أن يجمع هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 2,568,201 جنيها لتصل كل إيراداته الكلية في 4 اسابيع إلى 23,738,775 جنيها متفوقا على مجموعة كبيرة من الأفلام عرضت خلال عيد الفطر.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.