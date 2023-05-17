الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتدني مستوى النظافة.. إحالة عدد من العاملين بوحدة سيدي عبدالرحمن الصحية بمطروح للتحقيق

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية ومفاجأة للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة طب الأسرة بسيدى عبدالرحمن" التابعة للإدارة الصحية بالعلمين، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة تزامنا مع قرب بدء تنفيذ خطة التأمين الطبى للساحل الشمالي ٢٠٢٣.

 

وتفقد وكيل صحة مطروح، غرف الاستقبال بالوحدة ومعمل الوحدة وعيادة الأسنان وغرفة التعقيم، حيث اطلع على مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة سيدى عبدالرحمن والقرى المجاورة لها، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل. 

 

وخلال التفقد تلاحظ تدنى مستوى النظافة وقصور فى الأداء لعدد من الفريق الطبى والإدارى حيث قرر إحالة عدد من العاملين للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية.

وأكد وكيل صحة مطروح، أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى. 

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة. 
 

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