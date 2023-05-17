3 أسباب وراء زيارة اللجنة الفنية بالكاف لاتحاد الكرة

كشف مصدر مسئولو داخل اتحاد الكرة عن الأسباب الحقيقية وراء زيارة أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للجبلاية.

وأكد المصدر، أن هذه الزيارة جاءت بهدف التأكد من تنفيذ الإشتراطات الخاصة بمنح المدربين الرخصة التدريبية A، والتأكد من حضور جميع المدربين المتقدمين للحصول على الرخصة خلال الدورة التدريبية بشكل منتظم، وتحديدا ما يخص عدد ساعات الحضور التى تصل إلى 280 ساعة طوال الدورة، بالإضافة للمشاركة فى إلقاء المحاضرات، وعمل بعض الاختبارات الفنية للمتدربين.

واستقبل جمال علام رئيس اتحاد الكرة، واللواء محمد حلمي مشهور عضو المجلس، وفد الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" المكلف بتفقد للدبلومة الافريقية A التي ينظمها إدارة المدربين بالاتحاد.

وتستمر الزيارة لمدة 5 أيام ويشارك أعضاء الوفد المكون من جمال فتحي المغربي وعبد المنعم شطه أعضاء اللجنة الفنية بالكاف في إلقاء المحاضرات خلال الكورس الرابع الذي يبدأ من يوم 17 مايو الي 24 مايو.

وحرص الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد على عرض تقرير شامل للدورة والمادة العلمية والجداول الدراسية والبرنامج الزمني للرخصة A.

وأشاد ثنائي اللجنة الفنية بالكاف بالمحتوي العلمي المقدم خلال هذه الدورة، التي تشمل على 280 ساعة تنفذ من خلال 5 كورسات، والتى يشارك فيها عدد كبير من المدربين المصريين الذين تقدموا للحصول على هذه الرخصة فى مقدمتهم وليد سليمان وخالد جلال ووائل رياض وغيرهم من المدربين الشباب .

ويشترط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم حصول المدربين على الرخصة التدريبية A للسماح لهم بقيادة فرقهم من داخل الملعب فى البطولات القارية، حيث يتم منع المدير الفنى الذى لم يحصل على هذه الرخصة من قيادة فريقه داخل المستطيل الأخضر، وهو ما حدث مع على ماهر مدرب فيوتشر قبل أن يحصل على الرخصة التدريبية.