ضياء رشوان: شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب لا ينامون الليل لإنجاح الحوار الوطنى

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الاستقرار على القضايا المطروحة بالحوار الوطني كان عملية مركبة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك تأخير في انطلاق الحوار.

وأضاف “رشوان”، خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اجتماعات الحوار الوطني تطلبت عدة لقاءات داخل مجلس الأمناء ومع المقررين من أجل الوصول لخلاصة قضايا تهم المواطن وتحقق الأولويات التي دعى إليها الرئيس، وتطلب ذلك وقتا طويلا ونعتذر عن ذلك ولكن هدفنا هو إنجاز مايليق بالشعب المصري.

مجلس الأمناء له اختصاصات يمارسها

وأكد أن الحوار الوطني تضمن فريق عمل كبير ومجلس الأمناء له اختصاصات يمارسها ومقرر المحاور ومساعديهم لديهم مخططات عمل مختلفة تعمل بالتوازي، بالإضافة لشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب الذين لا ينامون الليل من أجل إنجاح الحوار الوطني.

وأوضح أن الدولة المصرية ملتزمة في حقوق الإنسان بالدستور المصري والمعاهدات التي وقعت عليها وهي 10 معاهدات من 18 معاهدة دولية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يأمل بالخروج بشيء يليق بالشعب.