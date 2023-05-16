الحوار الوطني.. جميلة زكي توصي بتدشين استراتيجية للتسويق السياحي

شاركت جميلة زكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة للتيار الإصلاحي في الجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله.

وأشارت جميلة زكي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه دعم جذب الاستثمار الأجنبي تتمثل في غياب مفهوم التسويق السياحي؛ وفي حالة وجوده، يكون تسويق خاص بالمقصد السياحي وليس تسويق بشكل عام لمصر، كما أن المقصد السياحي يستهدف بشكل كبير السائح وليس للمستثمر الاستراتيجي.

وأوضحت أن الحلول تتمثل في تدشين استراتيجية للتسويق السياحي، ومن أهم الجهات المنوطة بها (قطاع التسويق داخل وزارة السياحة) يكون من خلال مكاتب كل على حدى، معني بنوع من أنواع السياحة المتنوعة (غير التقليدية)، وكذلك تقع مسئولية ترويج هذه الأنواع من السياحة خارج مصر وجذب المستثمرين على هذه المكاتب.

وأوصت أيضا بتغيير الأسلوب التقليدي الذي ينتهجه قطاع التسويق والترويج داخل وزارة السياحة.

وبشأن دعم الاستثمار المحلي، قالت جميلة زكي، إنه يجب أن تكون الأولوية دائما لدعم المستثمر المحلي، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وكذلك صغار رجال الأعمال، ودعم التكون التكنولوجي بالشركات الناشئة داخل قطاع السياحة، وتعديل القوانين والقرارات الخاصة بالسياحة، لتتضمن اعتراف كامل بالشركات الناشئة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة.

وقالت إنه نظرا لأن قطاع السياحة هو القطاع الأهم والأسرع والأقل تكلفة في حل المشكلات الاقتصادية الخاصة بالعملة الأجنبية فإن الأولوية دائما لشركات السياحة المصرية لجذبها للعملة الاجنبية واستفادة السوق المصري بكامل عوائدها.

وكانت قد انطلقت للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.