محمد كامل مستشارًا تسويقيًا لمجموعة شركات الأهلى

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم تكليف محمد كامل بالعمل مستشارًا تسويقيًّا لمجموعة شركات نادي الأهلي في المجالات المختلفة.

جاء قرار المجلس للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها محمد كامل في مجالات التسويق والاستثمار، ونجاحاته التي حققها على مدار السنوات الماضية، ونظرًا لأن الشركات المملوكة للنادي، وفي ضوء توجيهات مجلس الإدارة، تدرس حاليًّا إطلاق العديد من المشروعات التسويقية والاستثمارية، للعمل على زيادة عوائد النادي لمواجهة الأعباء المالية التي يحتاجها للإنفاق على الفرق الرياضية والبنية التحتية في الفروع الأربعة.

بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين

وقرر أيضًا مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر ‏النادي بالجزيرة، تعيين الكابتن بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم.

جاء ذلك على ‏ضوء الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الكابتن بدر رجب والنجاحات العديدة التي حققها في ‏مجال تدريب قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد، ورغبة مجلس الإدارة في استمرار ‏سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في القطاع لإفراز عناصر متميزة للفريق الأول.

ووجه ‏المجلس الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش عن الفترة التي قضاها بالنادي، وبذل خلالها جهودًا ‏كبيرة أسهمت في الطفرة التي تشهدها فرق القطاع.‏

الخطيب يهنئ لاعبي السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي ببطولة دوري السوبر

على جانب آخر حرص الخطيب، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة دوري السوبر بعد أسابيع قليلة من حصول الفريق على بطولة الكأس. وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وجهازهم الفني على مدار الموسم، وتقديم مستويات فنية وبدنية متميزة ساعدت الفريق على الجمع بين بطولتي الدوري والكأس. وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية لكل عناصر الفريق، وتكاتف منظومة العمل والحرص الشديد على استمرار مسيرة الانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي.

وقال إن هذا الفوز يضاعف من مسئوليات الفريق وجهازه خلال الفترة القادمة، والتي تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد، لحصد المزيد من البطولات المحلية والقارية.