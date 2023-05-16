قوة مصر الناعمة تحتوي الفنانين التشكيليين السودانيين بأتيليه العرب.. السبت

يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، عددا كبيرا من الفنانين التشكيليين السودانيين، مساء السبت المقبل الموافق 20 مايو الجاري، بقاعات ضي المهندسين، في معرض جماعي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع. يأتي ذلك وسط الأزمة السودانية التي تلقي بظلالها على أوضاع الشعب الشقيق.

والفنانون السودانيون المشاركون بأعمالهم هم عوض أبوصلاح وعمر صبير والشيخ إدريس وعمرو كمال والطيب الحضيري وعاطف الحاج وحاتم مدني وسلوي محمد وساره عاصم ومعتز حمدان وكمال هاشم وصباح جبارة، ويمثلون نماذج رائعة للحركة التشكيلية السودانية القوية والتي تتميز بانتمائها للبيئة والتراث السوداني الإفريقي المعاصر.

ويؤكد الناقد الفني هشام قنديل رئيس أتيليه العرب أن المعرض يعكس دور مؤسسة ضي كإضافة حقيقية لقوة مصر الناعمة في التضامن مع الشعب السوداني الشقيق في محنته واحتواء فنانيه ومثقفيه، قائلا "قلوبنا وبيوتنا ومنتدياتنا مفتوحة لهم وللفن السوداني العريق الواقف بعزة وشموخ يتحدث عن نفسه من المحيط إلى الخليج، يبدع ويسطع رغم كل المحن والفتن والشجن والنشيج".

ووجه قنديل رسالته للفنانين السودانيين "مرحبا بكم فى مصر، افسحوا لفيضان فنكم ولن نقول لكم (حبابك عشرة) بل ملايين البشر الذين يوقدون أصابعهم ويشعلون لكم كل القناديل أبناء النيل"

ويعد أتيلية العرب للثقافة والفنون أحد ابرز المؤسسات الثقافية المستقلة التي تلعب دورا رئيسا في مشروع تنوير بما تقدمه عبر منصاتها الثقافية المختلفة والتي تتضمن صالون ضي للثقافة والفنون الذي يقوم بتقديم بعقد العديد من الندوات الفكرية والثقافية في العديد من المجالات الإبداعية الرواية والقصة والشعر والترجمة ..الخ ، إلى جانب تدشين عدد من الجوائز في مجالات الشعر والنقد، وتقديم عدد من المعرض التشكيلية الجماعية التي تهدف إلى تقديم أصوات شبابية جديدة للمشهد الثقافي الفني المصري والعربي.