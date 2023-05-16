أبو شامة: تنوع الآراء أثرى أفكار وخطط الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي، محمد أبو شامة، إن النجاح الحقيقي لمجلس أمناء الحوار الوطني هو اجتماع كل هذه القوى المختلفة على طاولة واحدة للتتناقش حول أجندة واحدة.

وأضاف “أبو شامة” خلال لقائه في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تنوع الآراء أثرى أفكار وخطط الحماية الاجتماعية، فالجميع يتناقش في كل الأفكار التي تطرح ويتفاعل معها.

الأفكار المطروحة بالحوار الوطني ستكون فارقة بمستقبل مصر

وأشار إلى أن الأحزاب والقوى السياسية كانت تتحدث وفقًا لدراسات معدة مسبقًا ومبذول فيها مجهود، وليس مجرد كلام مرسل، فكانت النتيجة سلة من الأفكار المتنوعة ستكون إضافة فارقة في مستقبل مصر.