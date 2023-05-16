الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تكريم "مايكل دوجلاس" بجائزة السعفة الذهبية الفخرية فى افتتاح مهرجان كان

مايكل دوجلاس
مايكل دوجلاس

بدأ نجوم هوليوود في التوافد على السجادة الحمراء، لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76، ومن بينهم مايكل دوجلاس وكاثرين دينوف ومشاهير العالم فان بينغبينغ و تشيكا إيك وماريا دي ميديروس وفيكتوريا بونيا وفيكتوريا سيلفستد.

وسيحصل النجم مايكل دوجلاس على السعفة الذهبية الفخرية لإنجازاته مدى الحياة في مهرجان كان السينمائي لهذا العام.

قال دوجلاس في بيانٍ له لتكريمه: "إنه لمن دواعي سروري دائماً أن أكون في مدينة كان، التي قدمت منذ فترة طويلة منصة رائعة للمبدعين الجريئين والجرأة الفنية والتميز في سرد القصص. منذ المرة الأولى لي هنا في عام 1979 في فيلم The China Syndrome إلى آخر عرض لي لفيلم Behind the Candelabra في عام 2013، ذكَّرني المهرجان دائماً أن سحر السينما لا يقتصر فقط على ما نراه على الشاشة ولكن في قدرتها على التأثير على الناس في جميع أنحاء العالم. بعد أكثر من 50 عاماً في هذا المجال، يشرفني أن أعود إلى كروازيت Croisette لافتتاح المهرجان واحتضان لغتنا العالمية المشتركة للفيلم".

كجزء من تكريم دوجلاس، يعرض مهرجان كان الفيلم الوثائقي Michael Douglas, The Prodigal Son، للمخرج أماين ميستا، على موقع المهرجان على مدار يومين، من 14 إلى 16 مايو.

هوليوود كان السينمائي مايكل دوجلاس فان بينغبينغ ميديروس وفيكتوريا بينغبينغ

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