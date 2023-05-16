الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الديمقراطية سيطرت على مشهد انعقاد جلسات "الحوار الوطنى"

الدكتور حازم الجندي
الدكتور حازم الجندي

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالمشهد الديمقراطي الوطني المشرف، الذي تابعه المصريون في الداخل والخارج، خلال انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني، والمتعلقة بمناقشة موضوعات تندرج تحت المحورين السياسي والاقتصادي.

وأشار “"الجندي" إلى أن المناقشات أظهرت بما لا يدع مجالًا للشك، أنه لا خطوط حمراء، فالكل يدلى برأيه، وسط مناخ صحي وقبول للرأي والرأي الآخر، الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح بخطى واثقة لترسيخ مبادئ الديمقراطية، والتي هي ركيزة أساسية تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة وتدعيم قواعدها.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، إن الجميع يتحدث من خلال المسئولية الوطنية تجاه الوطن، فالفرصة ذهبية وسانحة للمشاركة في بناء مصر، لا سيما في هذه المرحلة التاريخية الفارقة، وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم، منوهًا إلى أن الحضور اللافت لكل تيارات المعارضة وأحزاب الحركة المدنية، فضلًا عن النقابات ومنظمات المجتمع المدني، يعبر عن مشهد واقعي يعكس حرص الدولة علي احتواء الجميع، وإعطاء الفرصة لإجراء حوار وطني شامل، تجري فعالياته بلا سقف وبدون حدود سوى تغليب المصلحة الوطنية لمصرنا الغالية، بما يدحض كل الادعاءات التي تسعى للترويج بأنه لا حوار أو أنه مجرد شكليات.

الجندي: مشاهد الديمقراطية خلال جلسات "الحوار الوطني" أظهرت أنه "لا خطوط حمراء"

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: إن كل هذه  الأجواء والمشاهد الإيجابية، تبعث الأمل والتفاؤل في التوصل لمخرجات ثرية، وتوصيات لصالح المواطن المصري، تسهم في بناء غد أفضل، ومستقبل مشرق  للجمهورية الجديدة، متابعًا، أن الحوار منظم، ويتسم بالتنوع، ومن المؤكد أن الجميع يهدف من خلاله المساهمة في بناء دولة ديمقراطية حديثة، والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والمجتمعية لجميع فئات الشعب المصري.

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