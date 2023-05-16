الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح تتفقد انطلاق أعمال القافلة الطبية بمستشفى سيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال قافلة جمعية الليدرز الطبية والخدمية المجانية والتي أقيمت برعاية اللواء خالد شعب محافظ مطروح، وبالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال، وتذليل العقبات للوصول بالخدمات لمستحقيها بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة، والدكتور محمود حبيب مدير مستشفي سيوة المركزي والحاج عمر محمد عبدالله أمين مركز سيوة لحزب حماة وطن والشيخ مهدي مشري ممثل عن عواقل سيوة.

ونقلت الدكتورة دينا عثمان، تحيات وشكر محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لجميع المشاركين بالقافلة مؤكدة تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها علي أكمل وجه مع تذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال القافلة، مشيدة بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة، أن القافلة الطبية تقدم جميع خدماتها للمواطنين بالمجان في تخصصات (الجراحة، الرمد، الباطنة، الأطفال، نساء، أنف وأذن، جلدية، عظام، أسنان، مسالك) مع عمل العمليات والنظارات خلال الفترة من 16 إلي 19 مايو الجاري.

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أعمال القافلة الطبية القافلة الطبية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رئيس مركز ومدينة سيوة مستشفي سيوة نائب محافظ مطروح مطروح

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