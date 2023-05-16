الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلعت عبدالقوى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى تجربة جيدة فى الحماية المجتمعية

النائب طلعت عبد
النائب طلعت عبد القوي

قال الدكتور النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه لدينا تجربة جيدة وناجحة في الحماية وهو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والذي استطاع أن يوفر ١٣ مليار جنيه للمواطنين الأكثر احتياجا، ومساعدة ١٥٠ ألف من المزارعين، ومعالجة ٥ ملايين مواطن، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية استفاد منها أكثر من ٦ ملايين مواطن، وهى مبادرة "كتف في كتف".

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن ما أدى إلى نجاح التحالف الوطني هو امتلاكهم لقاعدة بيانات جيدة، لافتا أن هناك مجتمعا واعدا وهو المجتمع الأهلى ويمكن أن يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية، ولذلك لا بد من إزالة العقبات التى تواجه العمل الأهلى فى مصر.
وطالب عبدالقوى، بضرورة تعديل قانون ١٤٩ لسنة ٠١٩، لتخفيف الأعباء عن الجمعيات الأهلية، بما يتيح لهم دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وكذلك تعديل قواعد صندوق دعم الجمعيات الأهلية.
كما طالب بضرورة تعديل قانون المسنين، والذي يعانى منه ٧ ملايين مواطن ممن بلغوا سن المعاش، مؤكدا أنهم يعانون أشد المعاناة، حيث إنهم يتلقون مبالغ ضئيلة جدا، ويحتاجون إلى المزيد من الدعم.

وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المرحلة المقبلة تحتاج المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تحتاج إلى زيادة الجهد من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل ما تعانيه الوزارة من نقص في الموظفين الذين لا يستطيعون أن يقوموا بكل الأعمال داخل مبادرة "تكافل وكرامة".

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

الحوار الوطنى التحالف الوطني مبادرة كتف في كتف العدالة الإجتماعية المحور الاقتصادي

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