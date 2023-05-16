الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تلتقي مارينا نخلة: فخورون وسعداء بنجاحك

وزير الهجرة خلال
وزير الهجرة خلال استقبالها مارينا نخلة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة مارينا نخلة صاحبة الإنجازات الفريدة في مجال أصحاب القدرات الخاصة، والتي أعلنتها وزيرة الهجرة سفيرة للوزارة لمتحدي الإعاقة.

استهلت "سها" اللقاء بالترحيب بالدكتورة مارينا نخلة، معربة عن فخرها بالنجاح الذي حققته في مجال ذوي الاحتياجات، وأنها انطلقت بثقة وتميز لتبدأ مشوار نجاحها، مرحبة بها في وطنها الأم.

كما أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بحماس وشغف نخلة واستعدادها لخدمة أبناء وطنها الأم من أصحاب القدرات الخاصة ودعمهم، سواء نفسيا أو في مجال الأطراف الصناعية.

خلال اللقاء، استعرضت الدكتورة مارينا نخلة دورها الذي نجحت فيه، رغم إعاقتها في القدمين واليدين وحصلت على درجتين للدكتوراة في علم النفس والتخصص في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وكذلك في مجال الأطراف الصناعية، حيث عرضت خبراتها في هذا المجال ورغبتها في نقل هذه الخبرات التي اكتسبتها فيما يتعلق بالأطراف الصناعية والإعاقات وتنفيذها في مصر.

وأكدت “نخلة” استعداها للتعاون التعاون مع منظمات المجتمع المدني بمصر والتي تعمل مع الأطراف الصناعية والإعاقات، لإعطاء دفعة إيجابية للجميع وخاصة لذوي الإعاقة، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بالولايات المتحدة وتقوم بتصنيع الأطراف الصناعية، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني بمصر للتبرع بالأطراف الصناعية للحالات المستحقة.

في نهاية اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي استعدادها للتعاون والعمل على التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر العاملة في هذا المجال للاستفادة من هذه الخبرات، موجهة بعقد لقاء آخر للدكتورة نخلة مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني لبحث آليات التعاون بينهم وبين منظمة المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير الأطراف الصناعية اللازمة للأشخاص المستحقين.

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