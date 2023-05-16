الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

تنشر "الدستور"  تقرير مصلحة الطب الشرعي فى اتهام عامل خردة بقتل شاب لسرقة تروسيكل في مدينة 6 أكتوبر.

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - دار التشريح الخاص بالمجني عليه، أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجسد المتوفي حدثت من آلة حادة وهي جائزة من مثل السكين المضبوط.


وأن الوفاة تعزى إلى الإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من تمزق بالقلب أدى إلى صدمة نزفية غير مرتجعة والوفاة وأن الواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصور الوارد بتحقيقات النيابة العامة.


كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية، أن البصمة الوراثية للمجني عليه تطابقت مع البصمة الوراثية للدماء على كلا من قطعة حديدة بمكان العثور على الجثمان وأرضية الصالة بالشقة السكنية محل الجريمة.


كانت قد أحالت النيابة العامة عامل خردة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل في مدينة 6 أكتوبر.

 

وكانت قد كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين من خلال التحريات أن عاطلًا قتله لسرقة التروسيكل الخاص به، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وسرعة القبض عليه.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن عاطلًا وراء ارتكاب الجريمة، بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الطب الشرعي اتهام عامل قتل شاب 6 أكتوبر

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